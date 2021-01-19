Нацрада перевірить ефір каналу НАШ через заяви про «злочинні ЗСУ»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе моніторинг телеканалу «Наш» у зв’язку з висловлюваннями екснардепа Олени Бондаренко про «злочинні» Збройні сили України в його ефірі.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі медіарегулятора.

«Буде проведено моніторинг ефіру каналу за 15 січня. Зараз він опрацьовується відповідним управлінням. На найближче засідання готуються матеріали, щоб їх розглянути. Засідання заплановане на 28 січня», - зазначили у Національній раді.

Раніше партія «Європейська Солідарність» звернулася до СБУ і Національного регулятора телерадіомовлення з вимогою «негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».

У заяві «ЄС» йдеться про те, що «телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні сили України “злочинцями”».

В «ЄС» переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, підривають її безпеку та обороноздатність.