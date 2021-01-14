Нацрада оголосила телеканалу «Прямий» попередження через Пояркова

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення сьогодні на засіданні розглянула два питання щодо телеканалу "Прямий" і по одному з них оголосила санкцію "попередження".

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич повідомив, що йшлося про результати двох позапланових виїзних перевірок телеканалу "Прямий" (ТОВ "Телеканал "ПРЯМИЙ", м. Київ). Одна з них, 22 січня 2020 року, стосувалася скандалу із ведучим Сергієм Поярковим.

Зіневич нагадав, що до Нацради надійшло звернення громадянки Касьяненко від 3 січня 2020 року зі скаргами на Пояркова, який, на її думку, ображає честь і гідність Президента України та членів його родини і вживає нецензурну лайку.

"За результатами моніторингу мовлення телеканалу "Прямий" за 27.12.2019 року зафіксовано трансляцію передачі, яка містила висловлювання ведучого Сергія Пояркова, зміст яких має ознаки порушення ліцензіатом вимог законодавства. Зокрема Сергій Поярков в публічний спосіб у режимі прямої трансляції демонстрував використання непристойно образливої, грубої та вульгарної лексики… Якихось вибачень з приводу ситуації, що сталася в ефірі каналу, не зафіксовано", - сказав Зіневич.

Генеральний директор телеканалу "Прямий" Володимир Сташевський, зокрема визнав, що "слова, які сказані були Сергієм Поярковим, неввічливі, неправильні. Критика повинна бути обоснована, але вона повинна бути без особистостей. В такому випадку ми розуміємо, що критика була нижче пояса".

Зіневич зачитав проект рішення, в якому пропонувалося визнати порушення телеканалу "Прямий", а саме - частини 5 статті 28 і частини 2 статті 62 Закону України "Про телебачення та радіомовлення", оголосити телеканалу попередження, а також зобов’язати ліцензіата протягом місяця з дня прийняття рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Члени Нацради одноголосно проголосували "за".

Щодо результатів другої позапланової виїзної перевірки телеканалу "Прямий", за 11 листопада 2020 року, Зіневич повідомив, що в ході перевірки на підставі моніторингу телеканалу "Прямий" за 1, 2 та 3 травня 2020 року у час, доступний для перегляду неповнолітньою аудиторією, зафіксовано трансляцію передачі "Ехо України", ведучий - Матвій Ганапольський, гість - народний депутат України дев’ятого скликання Юрій Камельчук, з використанням висловлювань ненормативної, обсценної лексики.

Нацрада заслухала представників каналу.

"Це не політика каналу", - сказав його гендиректор.

Своєю чергою голова Нацради Ольга Герасим’юк, звертаючись до керівника каналу, заявила: "Мені соромно за свого колегу, який дозволяє собі такі речі… Це є, безперечно, порушення професійної етики… Замість того, щоби заряджати ваші ефіри повідомленнями щодня про те, що Національна рада закриває прямий ефір, подбайте про те, щоб ваші журналісти поводилися відповідно".

Зіневич запропонував проектом рішення не оголошувати телеканалу попередження, а взяти до відома, щоб канал вжив заходів, аби така лексика не потрапляла в ефір. За це рішення члени Нацради також проголосували одноголосно.

На засіданні підкреслювалося, що не йдеться про закриття каналу "Прямий". "Ми не займаємося тим, щоб закривати канал, і не маємо цих повноважень. Ми вказуємо на неприпустимість порушення законодавства", - сказав Зіневич.

Як повідомлялося, під час засідання під будівлею Нацради з питань телебачення і радіомовлення відбувалася акція на підтримку телеканалу "Прямий".