Телеканалу «НАШ» оголосили попередження за трансляцію пресконференції Путіна

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 23 грудня розглянула результати позапланової виїзної перевірки ТОВ «НАШ 365» (супутникове мовлення, логотип «НАШ»), м. Київ, і оголосила компанії попередження.

Як повідомляє пресслужба регулятора, попередження винесено через недотримання пунктів а), в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме вимог щодо необхідності дотримуватися законодавства і вимог ліцензії та поширення об’єктивної інформації, передає Укрінформ.

«Перевірка проводилася на підставі моніторингу за 19.12.2019. Того дня в ефірі телеканалу було зафіксовано із 13:08 до 13:59 трансляцію у прямому ефірі частини річної прес-конференції президента Російської Федерації В. Путіна. Крім того, одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик м. Києва, титрована: «Нацкорпус перекрив Хрещатик». Також прес-конференція супроводжувалася плашками з цитатами В. Путіна, які не відповідали змісту прес-конференції у зазначеному відрізку часу», - ідеться в повідомленні.

У Нацраді зазначили, що протягом пресконференції, яку транслював телеканал ТОВ «НАШ 365» в прямому ефірі, подавалася інформація про боротьбу Росії зі світовим тероризмом, безперспективність і недоцільність санкцій світового співтовариства проти Росії, досягнення військово-промислового комплексу Росії, створення новітніх систем озброєнь, наукові, технологічні та економічні досягнення Росії, позиція уряду Росії в конфліктах у Сирії, Лівії, досягнення соціальної політики Росії, політика Росії щодо російськомовного населення, зокрема частини населення України, підвищення рівня життя російського населення.

Загалом всі теми висвітлювалися з позицій президента й уряду РФ. Оприлюднені наративи мали однобічний, пропагандистський характер і не були забезпечені збалансованими коментарями представників українського телеканалу, громадськості, гостей студії або експертів після завершення прямої трансляції.

«Згідно із заявою ліцензіата правовою підставою для прямої трансляції прес-конференції Президента Російської Федерації В. Путіна була угода між ТОВ «Наш 365» та Reuters News&Media Ltd. Відповідно до цього договору компанія «Reuters» не несе відповідальності за використання ліцензійного контенту, який «призначений тільки для редакційного використання», а клієнт (ТОВ «НАШ 365») зобов’язаний самостійно визначати «является ли определенное использование Редакционным использованием». Отже, ліцензіат мав можливість забезпечити трансляцію власним редакційним коментарем та/або забезпечити збалансованим плюралістичним коментарем із висловленням різних думок і позицій з важливих питань соціально-економічної та політичної ситуації в Україні у контексті інформації, поширеної В. Путіним», - зазначили в Нацраді.

Також зауважили, що частина пресконференції у часовому проміжку між 13:08 до 13:59 президента країни-агресора, а також головнокомандувача цієї країни, що транслювалася телеканалом ТОВ «НАШ 365», була безальтернативною подачею однобічної суб’єктивної позиції В. Путіна, а отже, і пропагандистською інформацією. В ефірі каналу не зафіксовано трансляції іншої позиції, не було оприлюднено спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які б спростували, пояснили чи надали підстави для суспільної дискусії з порушених В. Путіним під час пресконференції питань, обмежуючи свою аудиторію виключно однією точкою зору, яка суперечить міжнародним та українським правовим актам щодо агресії проти України.

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«Одностороннє висвітлення інформації без дотримання вимог щодо її об’єктивності потенційно може негативно вплинути на динаміку демократичних процесів в Україні і спотворити їх, оскільки глядачам пропонується вузька та одностороння інформація, де конкуруючі погляди або ігноруються, або порушуються тільки для того, щоб їх очорнити», - констатували в Нацраді.

Там додали, що, зваживши на шкоду, яку несе суспільству поширення необ’єктивної односторонньої інформації, особливо в питаннях, що стосуються національної безпеки, Національна рада вирішила застосувати до ТОВ «НАШ 365» санкцію оголошення попередження. Компанію зобов’язано впродовж місяця з дня ухвалення цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.