Телеканалу «НАШ» оголосили попередження за трансляцію пресконференції Путіна
Як повідомляє пресслужба регулятора, попередження винесено через недотримання пунктів а), в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», а саме вимог щодо необхідності дотримуватися законодавства і вимог ліцензії та поширення об’єктивної інформації, передає Укрінформ.
«Перевірка проводилася на підставі моніторингу за 19.12.2019. Того дня в ефірі телеканалу було зафіксовано із 13:08 до 13:59 трансляцію у прямому ефірі частини річної прес-конференції президента Російської Федерації В. Путіна. Крім того, одночасно відбувалася пряма трансляція з вулиці Хрещатик м. Києва, титрована: «Нацкорпус перекрив Хрещатик». Також прес-конференція супроводжувалася плашками з цитатами В. Путіна, які не відповідали змісту прес-конференції у зазначеному відрізку часу», - ідеться в повідомленні.
У Нацраді зазначили, що протягом пресконференції, яку транслював телеканал ТОВ «НАШ 365» в прямому ефірі, подавалася інформація про боротьбу Росії зі світовим тероризмом, безперспективність і недоцільність санкцій світового співтовариства проти Росії, досягнення військово-промислового комплексу Росії, створення новітніх систем озброєнь, наукові, технологічні та економічні досягнення Росії, позиція уряду Росії в конфліктах у Сирії, Лівії, досягнення соціальної політики Росії, політика Росії щодо російськомовного населення, зокрема частини населення України, підвищення рівня життя російського населення.
Загалом всі теми висвітлювалися з позицій президента й уряду РФ. Оприлюднені наративи мали однобічний, пропагандистський характер і не були забезпечені збалансованими коментарями представників українського телеканалу, громадськості, гостей студії або експертів після завершення прямої трансляції.
«Згідно із заявою ліцензіата правовою підставою для прямої трансляції прес-конференції Президента Російської Федерації В. Путіна була угода між ТОВ «Наш 365» та Reuters News&Media Ltd. Відповідно до цього договору компанія «Reuters» не несе відповідальності за використання ліцензійного контенту, який «призначений тільки для редакційного використання», а клієнт (ТОВ «НАШ 365») зобов’язаний самостійно визначати «является ли определенное использование Редакционным использованием». Отже, ліцензіат мав можливість забезпечити трансляцію власним редакційним коментарем та/або забезпечити збалансованим плюралістичним коментарем із висловленням різних думок і позицій з важливих питань соціально-економічної та політичної ситуації в Україні у контексті інформації, поширеної В. Путіним», - зазначили в Нацраді.
Також зауважили, що частина пресконференції у часовому проміжку між 13:08 до 13:59 президента країни-агресора, а також головнокомандувача цієї країни, що транслювалася телеканалом ТОВ «НАШ 365», була безальтернативною подачею однобічної суб’єктивної позиції В. Путіна, а отже, і пропагандистською інформацією. В ефірі каналу не зафіксовано трансляції іншої позиції, не було оприлюднено спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які б спростували, пояснили чи надали підстави для суспільної дискусії з порушених В. Путіним під час пресконференції питань, обмежуючи свою аудиторію виключно однією точкою зору, яка суперечить міжнародним та українським правовим актам щодо агресії проти України.
«Одностороннє висвітлення інформації без дотримання вимог щодо її об’єктивності потенційно може негативно вплинути на динаміку демократичних процесів в Україні і спотворити їх, оскільки глядачам пропонується вузька та одностороння інформація, де конкуруючі погляди або ігноруються, або порушуються тільки для того, щоб їх очорнити», - констатували в Нацраді.
Там додали, що, зваживши на шкоду, яку несе суспільству поширення необ’єктивної односторонньої інформації, особливо в питаннях, що стосуються національної безпеки, Національна рада вирішила застосувати до ТОВ «НАШ 365» санкцію оголошення попередження. Компанію зобов’язано впродовж місяця з дня ухвалення цього рішення привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства.