Нацрада позапланово перевірить 12 компаній групи «1+1 медіа»

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки 12-ом ліцензіатам групи «1+1 медіа» у зв’язку з отриманими зверненнями та поширеною в медіа інформацією щодо кінцевих бенефіціарних власників цих компаній.

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає Укрінформ.

Як зазначається, позапланові перевірки призначено за зверненням виконавчого директора ГО «Центр протидії корупції» Дар'ї Каленюк і колективним зверненням групи громадських організацій ̶ «Інституту масової інформації», «Детектора медіа», «Інституту демократії ім. Пилипа Орлика».

«Зі звернень, а також із поширеної в медіа інформації Національній раді стало відомо, що кінцевим бенефіціарним власником BOLVIK VENTURES LTD (ТОВ «БОЛВІК ВЕНЧЕРЗ ЛТД») є громадянка України Марченко Оксана Михайлівна. Проте у звітній інформації щодо структури власності цих компаній, яка була подана до Національної ради відповідно до частини другої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», станом на 31 грудня 2019 року власником BOLVIK VENTURES LTD із часткою 100% через Menealos Sazos зазначений Суркіс Ігор Рахмільович, громадянин України. У цьому вбачаються ознаки порушень ліцензіатами вимог частини четвертої статті 12 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», - ідеться в повідомленні.

У Нацраді зауважили, що з метою вивчення всіх обставин призначено позапланові безвиїзні перевірки таким ліцензіатам: ТОВ «ТРК «Студія 1+1» (логотип «1+1»); ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ» (логотип «ТЕТ»); ТОВ «Гравіс-кіно» (логотип «2+2»); ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (супутникове телебачення – логотип «Бігуді»; багатоканальне телебачення – логотип «2+2»); ТОВ «ТРК «Жиса» (логотип «2+2 Жиса»); ТОВ «ТАК ТВ+» (логотип «2+2 Миколаїв»); ТОВ «Компанія ІРТК «ТОР» (логотип «2+2 ТОР»); ТОВ «ТРК «ТБ Стимул» (логотип «2+2 ТБ-СТИМУЛ»); ТОВ «ТРК «S-ТЕТ» (ефірне телебачення логотип «2+2 S-ТЕТ»; багатоканальне телебачення – логотип «УНІАН.Харків»); ТОВ «ТРК «Алекс ТВ» (логотип «УНІАН.Запоріжжя»); ТОВ «ТРК «Кварц» (багатоканальне телебачення – логотип «УНІАН.Нікополь»; ефірне телебачення – логотип «К, Кварц»); ТОВ «ТРК «ТЕТ-Дніпропетровськ» (логотип «УНІАН.Дніпро»).

Перевірки мають відбутися з 26 листопада по 10 грудня 2020 року. Після їх проведення і з’ясування всіх обставин Національна рада ухвалить відповідні рішення.

Крім того, регуляторний орган зобов’язав компанії до 1 грудня цього року надати оновлену інформацію про структуру власності та актуальні документи, що підтверджують належність іноземних юридичних або фізичних осіб корпоративних прав у суб’єкті інформаційної діяльності.