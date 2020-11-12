Нацрада позапланово перевірить дев’ятьох мовників через висвітлення виборчої кампанії

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила 9 супутниковим і місцевим телекомпаніям позапланові перевірки за результатами моніторингу дотримання вимог законодавства щодо висвітлення виборчої кампанії.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу регулятора, такі рішення попередньо були погоджені на засіданні робочої групи, що здійснює відповідний нагляд за діяльністю медіа у цей час.

«Серед супутникових інформаційних телеканалів перевірки призначені ТОВ «ТРК «Нові комунікації» («Z ZIK»), ТОВ «ТРК «112-ТВ» («112 Україна»), ТОВ «Новини 24 години» («NewsOne»), ТОВ «Наш 365» («НАШ»)», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що порушення стосуються здебільшого поширення матеріалів, що містять приховану передвиборну агітацію. Також на телеканалах «112-Україна» і «NewsOne» було зафіксовано поширення агітаційних матеріалів у день волевиявлення, коли політична агітація заборонена законом, а в ефірі телеканалу «НАШ» політична реклама не була відокремлена належним чином. Порушення стосувалися і оформлення рекламних матеріалів, адже площа текстового повідомлення із зазначенням замовника була меншою за передбачені законом 15% площі екрана. Також ця політична реклама не була протитрована та/або перекладена на українську жестову мову з метою забезпечення доступності для осіб із порушеннями зору та слуху.

За інформацією Нацради, поширення агітаційних матеріалів у день голосування і напередодні було зафіксовано і в ефірі деяких місцевих та регіональних ЗМІ, зокрема сумської ТРК «Відікон» (логотип «V»), запорізької «Муніципальної телевізійної мережі» («Z»), тернопільської телерадіоорганізації «Тернопіль-медіа» («Тернопіль 1»).

Щодо поширення прихованої і неналежним чином відокремленої політичної агітації регулятор перевірятиме КП Державної студії «Калуське міське телебачення» («КМТ»), м. Калуш Івано-Франківської області. У випадку з рівненською ТРК «Рівне 1» ідеться про показ агітаційних матеріалів (символіки партії) у випуску новин, повідомляє регулятор.

Національна рада перевірятиме зазначених мовників стосовно дотримання ними частин четвертої і п’ятої статті 51, частини третьої статті 52, частин шостої і сьомої статті 55, частин четвертої і восьмої статті 57 Виборчого кодексу України, а також пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Як повідомлялося, місцеві вибори відбулися в Україні 25 жовтня.