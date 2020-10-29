Нацрада направить до суду протоколи щодо виборчих порушень на «каналах Медведчука»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення передасть до суду адміністративні протоколи про порушення виборчого законодавства в ефірі чотирьох телеканалів та поінформує про ці факти ЦВК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

«29 жовтня Національна рада відповідно до законодавчих норм взяла до відома результати перевірок загальнонаціональних телеканалів «NewsOne» і «112 Україна» та регіональних мовників «Z ZIK» і «РАІ», які регулятор перевіряв щодо дотримання вимог виборчого законодавства. Протоколи про адміністративні правопорушення цих ліцензіатів буде направлено до суду. Про складання адміністративних протоколів і виявлені в ефірі мовників факти недотримання вимог Виборчого кодексу щодо порядку ведення передвиборної агітації Національна рада також поінформує Центральну виборчу комісію», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, діяльність ліцензіатів – «NewsOne» (ТОВ «Новини 24 години», м. Київ), «112 Україна» (ТОВ «ТРК «112-ТВ», м. Київ), «Z ZIK» (ТОВ «ТРК «Нові комунікації», м. Львів) та «РАІ» («ТОВ «Телерадіокомпанія РАІ», м. Бурштин Івано-Франківської обл.) – перевірялася на підставі зафіксованих моніторингом ознак порушень та складених адміністративних протоколів про порушення у рамках діяльності робочої групи з нагляду за дотриманням ЗМІ виборчого законодавства на місцевих виборах 2020 року.

Під час проведення перевірок регулятор з’ясував, що телеканали «NewsOne», «112 Україна» і «Z ZIK» у прямому ефірі транслювали сюжети про візити народного депутата Наталії Королевської до міст України з метою підтримки суб’єктів виборчого процесу – представників політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Ці сюжети містили приховану передвиборчу агітацію, також ліцензіати надавали перевагу певним кандидатам. Це є порушенням вимоги пункту А частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та частини четвертої статті 51, частини п’ятої статті 51 і частини четвертої статті 57 Виборчого кодексу України.

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Телеканал «РАІ» не дотримався вимог пункту А частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» і частини шостої статті 55 Виборчого кодексу України, оскільки 9 жовтня у проміжках часу з 19:14 до 19:15 та з 19:38 до 19:39 у блоках, в яких розміщена політична реклама, демонстрував ролик політичної партії «Платформа громад», який не відповідає вимогам Виборчого кодексу.