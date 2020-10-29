У Харкові розмалювали офіс ОПЗЖ портретами Василя Стуса

У Харкові невідомі розмалювали портретами Василя Стуса офіс міського осередку ОПЗЖ та приймальню його керівника Андрія Лесика.

Про це повідомляє громадська організація "Світанок".

"Небайдужі харків'яни нагадали, що вбивця Стуса не зможе приховати правди, приховати те, що він причетний до загибелі українського поета, та залишили "привіт" біля офісу ОПЗЖ. Правду не заборонити!" - йдеться у повідомленні.

На фото з місця події видно, що на будівлі залишили трафаретні малюнки із портретом Василя Стуса та написом: "Заборонена правда - все одно правда".

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Також на табличці із прізвищем керівника міського осередку ОПЗЖ Андрія Лесика залишили напис: "Сєпар".

Як повідомляв Укрінформ, 19 жовтня Дарницький суд Києва задовольнив частково позов лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - автора книги "Справа Василя Стуса" та заборонив автору і видавництву "Віват" розповсюджувати надрукований тираж книги до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука. Книга розкриває правду про кримінальну справу, життя і смерть видатного українського письменника та діяча Василя Стуса.