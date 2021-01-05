Нацрада викликає на засідання представників «Z ZIK» та «Прямого»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення проведе 14 січня перше в 2021 році засідання і запрошує на нього представників телеканалів «Z ZIK» та «Прямий».

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті медіарегулятора.

«Засідання відбудеться 14 січня 2021 року об 11:00 у режимі реального часу (онлайн) із використанням відповідних технічних засобів», - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що регулятор запрошує уповноважених представників телеканалів «Z ZIK» (ТОВ ТРК «Нові комунікації», м. Львів) та «Прямий» (ТОВ «Телеканал «Прямий», м. Київ) для розгляду питань про результати позапланових виїзних перевірок.

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Порядок денний засідання ще не оприлюднений.

Як повідомлялося, Нацрада у листопаді 2020 р. призначила телеканалу «Z ZIK» позапланову безвиїзну перевірку через трансляцію анонсу телемарафону «Реванш соросятні» з висловлюваннями, які мають ознаки розпалювання ворожнечі й ненависті.