Інститут нацпам’яті показав ролик, який спростовує історичні фейки РФ про Одесу

Український інститут національної пам’яті презентував третій ролик проєкту краєзнавчих лекцій "Український Південь", який розповідає про ранню історію Одеси та деконструює імперські міфи щодо віку міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті УІНП.

"Попри те, що пів Одеси знає місцеві визначні місця, які мають вік значно старший за “катерининську” версію заснування міста, багато є таких, хто досі сумнівається... Мовляв, прийшла російська імператриця Катерина II до місця, де чисте поле з'єднується з Чорним морем, тупнула чобітком, наказала “бути тут місту!” - і росіяни побудували Одесу. Втім, як же ж бути з Хаджибейським замком, який штурмували українські козаки? Як бути з козацькими хуторами та селами, що складали тоді передмістя Хаджибея? Як зрештою бути з існуючим портом, про що писала у своєму рескрипті вже згадана Катерина II?", – заявив начальник Південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

Як нагадали в УІНП, проєкт краєзнавчих лекцій "Український Південь" покликаний деконструювати історичні міфи про заселення південної України, а також розповісти про ключову роль в освоєнні цих територій українцями.

Ролик "Український Південь: рання історія Одеси" розробила студія ONYKO Films. Ініціатори та координатори інформаційно-просвітницької кампанії - Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті. Консультанти ролика - доцент кафедри історії України Одеського національного університету ім. І. Мечникова Володимир Полторак, професор кафедри історії України ОНУ ім. І.Мечникова Тарас Гончарук, начальник південного міжрегіонального відділу УІНП Сергій Гуцалюк.

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут національної пам’яті вже презентував ролики проєкту краєзнавчих лекцій - "Український Південь: мазепинці", присвячений історії переселення мазепинських козаків у південні регіони країни, та "Український Південь: Історія Білгород-Дністровського", що розповідає строкату історію колишнього Аккермана. Всього плануються п’ять лекцій, що висвітлюють різні аспекти історії південної України.