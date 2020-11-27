МЗС та УІНП презентували «Віртуальний некрополь української еміграції»

МЗС та Український інститут національної пам’яті (УІНП) за підтримки благодійного фонду «Героїка» презентували історичний проєкт - «Віртуальний некрополь української еміграції».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що проєкт дозволяє відстежити місця поховання українських емігрантів онлайн. У загальному доступі відкрилася інформація про понад 2645 поховань українців політичної та мистецької еліти на 287 кладовищах по всьому світу.

«Онлайн платформа сприятиме відродженню історичної пам’яті української нації та триматиме актуальною інформацію про об’єкти, які потребують догляду та впорядкування», - йдеться у повідомленні.

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Користувачі ресурсу http://necropolis.uinp.gov.ua можуть відшукати інформацію про могилу певної людини за ім’ям та прізвищем, за датою чи місцем народження або смерті; переглянути розташування могил чи певного цвинтаря на карті. Кожній персоналії на сайті присвячена окрема сторінка, що містить біографічну довідку, координати та фото могили, відомості про стан місця поховання.