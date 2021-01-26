У ветеранів може з’явитися свій омбудсмен

Міністерство у справах ветеранів на державному рівні ініціює запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.

Як передає Укрінформ, про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час зустрічі з правозахисниками, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

"За майже сім років російської військової агресії, на жаль, в державі не створено ефективного механізму правового захисту та правової допомоги тих, хто самовіддано захищав та захищає Україну. Ветерани, учасники бойових дій заслуговують на гідне забезпечення їхніх прав, адаптацію до мирного життя та розвиток власних спроможностей", – сказала Лапутіна.

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За її словами, викликає занепокоєння те, що з початком російсько-української війни в рази збільшилася кількість звернень військовослужбовців, добровольців, учасників бойових дій щодо порушення їхніх прав, відсутності якісного юридичного супроводу. Особливого резонансу набувають факти порушення кримінальних проваджень щодо захисників України.

"Розуміємо усі юридичні аспекти правоохоронної діяльності, таємниці слідства, неможливості втручання сторонніх осіб у його хід. Разом із тим міністерство не може стояти осторонь", – сказала міністр.

Вона зазначила, що Мінветеранів як державний орган буде формувати та реалізовувати політику щодо розширення спроможностей держави у захисті прав ветеранів. Саме тому на державному рівні ініціюється запровадження Інституту ветеранського омбудсмена.

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Лапутіна пояснила, що на нього покладатимуться функції моніторингу та контролю дотримання законних прав та інтересів захисників України у діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. Також ця структура буде охоплювати весь спектр питань з надання правового захисту ветеранів, взаємодіятиме з інституціями з прав людини та підсилюватиме і доповнюватиме їх.

"Кожен ветеран, у яку б складну життєву ситуацію він не потрапив, має відчувати, що захист його прав є пріоритетом для держави. Сьогодні держава, правоохоронні органи та суспільство потребують якісної медіації процесу забезпечення законних прав людей, які захистили країну та повернулися з війни", - сказала вона.

Лапутіна зазначила, що міністерство готове більш активно долучитися саме до інформування ветеранів з питань правового захисту. За її словами, на даний час активно йде робота над розвитком інформаційно-довідкової системи для ветеранів.

"Мінветеранів запрошує ветеранські організації, громадськість, активістів, експертів, правозахисників долучитися до процесу створення інституції ветеранського омбудсмена як елементу забезпечення національної стійкості", – додала вона.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів спільно з фондом «Повернись живим» сприятимуть підтримці ветеранського підприємництва на державному рівні.

Фото: mva.gov.ua