Лапутіна зустрілася з Епіфанієм: говорили про реабілітацію та допомогу ветеранам

Духовна підтримка захисників України – невід’ємна складова національної єдності.

Як передає Укрінформ, про це сказала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна під час зустрічі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм, повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Ми розуміємо важливість церкви у духовно-ціннісному єднанні українців. Це важливий елемент протидії сучасним викликам і загрозам. Шана і повага до ветеранів із боку держави у поєднанні з практичними зусиллями та конкретними кроками щодо захисту прав ветеранів, підтримка проєктів повернення учасників бойових дій до мирного життя, психологічної реабілітації стануть запорукою – ефективної державної ветеранської політики», - сказала Лапутіна.

У свою чергу Епіфаній запевнив, що церква готова стати партнером міністерства і долучитися до удосконалення програм реабілітації та повернення ветеранів до мирного життя.

"Питання ветеранів є надзвичайно важливим та хвилюючим. Це люди, які ризикували своїм життям і жертвували здоров’ям заради захисту народу України. Але зараз вони потребують нашої особливої підтримки, адже війна завжди залишає важкий відбиток у душі», – сказав Предстоятель ПЦУ.

Сторони домовилися об’єднати зусилля територіальних відділів Мінветеранів та єпархій ПЦУ і всебічно, на усіх рівнях допомагати ветеранам та родинам загиблих захисників України.

Також під час зустрічі домовилися провести круглий стіл, за участі громадських ветеранських спілок та обговорити питання духовної підтримки ветеранів.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 грудня призначила військовослужбовицю, генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.

Фото: mva.gov.ua