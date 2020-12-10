Захисники України отримали допомоги майже на мільярд від партнерів «Українці-Разом!»

Майже на мільярд гривень допомоги отримали захисники України від партнерів соціальної картки учасника АТО "Українці-Разом!".

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомили учасники Всеукраїнського Об'єднання учасників АТО «Українці-Разом!".

«За шість років роботи програми соціальна картка учасника АТО «Українці-Разом!» більше 254 тисяч захисників України, які отримали свої картки, змогли отримати адресної допомоги більше, ніж на 918 мільйонів гривень, у вигляді знижок на товари і послуги у партнерів програми «Українці-Разом!», яких на сьогодні вже більше 2,5 тисяч по всій Україні від сотень ФОПів до десятків всеукраїнських торговельних мереж», - розповів Руслан Руденко, голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

За його словами, волонтери, підприємці, соціально відповідальний бізнес та захисники України об'єдналися на одній платформі «Українці-Разом!» і створили ефективну й унікальну систему взаємодопомоги, адже нічого подібного в Україні в таким масштабах за кількістю залучених учасників АТО/ООС та розмірах адресної їм допомоги немає.

Заступник генерального директора ТОВ «Епіцентр К» Володимир Гончаров наголосив, що компанія «Епіцентр» ніколи не заходить ні з ким в колаборацію, але вважає за честь приєднатися до цього проєкту і підтримати наших військовослужбовців.

«На сьогодні ми допомогли здійснити 3,5 млн покупок у нашій мережі учасниками цієї програми, а це понад 120 млн грн, які ми надали у вигляді додаткових знижок на товари, які, як вважаємо, повертають наших ветеранів до мирного життя. І це наша можливість бути вдячними нашим ветеранам», - зазначив Гончаров, повідомивши, що зараз «Епіцентр» запускає ще й онлайн-сервіс на сайті торгівельної мережі для учасників програми «Українці-Разом!».

Менеджерка з комунікацій торгівельної мережі «Фокстрот» Оксана Ковальчук наголосила, що співпраця торгівельної мережі з організацією «Українці-Разом!» розпочалася в квітні 2016 року і за цей час кількість учасників програми збільшилась до 40 тис. осіб.

«У середньому щомісяця учасники АТО, члени сімей загиблих здійснюють близько тисячі візитів до нашої мережі й отримують знижки до 6 млн грн. Під час COVID-19 ми також допомагаємо госпіталям, де перебувають ветерани війни – до Кременчуцького й Львівського госпіталів ми передали пральні машинки, телевізори, щоб учасники війни, які повертаються на реабілітацію, мали можливість комфортно проводити час», - розповіла Ковальчук і додала, ця картка також активна в інтернет-магазині торгівельної мережі «Фокстрот».

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Заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко переконаний, що така допомога українським воїнам є важливою не лише з матеріальної, а й з моральної точки зору.

«Це важливо не тільки з матеріальної, а й з моральної точки зору. Це наша спільна держава й незалежність, і важливо, щоб кожен на своєму місці підтримував і робив свій внесок у боротьбу. Дуже важливо, коли бізнес долучається до працевлаштування ветеранів, допомагає соціалізації й адаптації ветеранів. Пандемія також є серйозним викликом, і такі програми допоможуть нам спільно прийняти цей виклик і перемогти», - наголосив Терещенко.

Організатори програми «Українці-Разом!» закликали соціально-відповідальний бізнес долучатися до цієї важливої й потрібної для країни ініціативи.

Всеукраїнська програма допомоги захисникам України - Соціальна картка учасника АТО «Українці -Разом!» є недержавною програмою, волонтерським реалізованим проєктом, унікальною платформою взаємодії і взаємодопомоги сотень тисяч захисників України та членів їхніх сімей, які отримують адресну допомогу, і тисяч підприємців та соціально-відповідального бізнесу України, які з початку російсько-української війни допомагають і підтримують захисників України в боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України. Засновником програми є Всеукраїнське об'єднання учасників АТО «Українці-Разом!».