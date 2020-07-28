На Миколаївщині учасники АТО розпочинають бізнес за допомогою міжнародних донорів

Сільгоспкооператив учасників війни на Донбасі з Миколаївщини розпочинає будівництво теплиці та лінії для виробництва паливних брикетів за фінансової підтримки міжнародних організацій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Департаменті агропромислового розвитку Миколаївської ОДА.

«Кооператив учасників бойових дій на Донбасі «Оберіг-Агро» в Доманівському районі Миколаївщини розпочинає будівництво теплиць та лінії для брикетування. В квітні члени кооперативу виграли грант Манітобської ради з міжнародного співробітництва (MCIC, Канада). Увесь цей час вони опановували тонкощі ведення бізнесу, вивчали господарські відносини і зараз вже приступають безпосередньо до будівельних та налагоджувальних робіт», - розповіли в департаменті.

Потужність лінії з брикетування – 250 кг паливних брикетів на годину. Члени кооперативу планують виробляти їх для всіх видів твердопаливних котлів та пічних груп з відходів сільськогосподарського виробництва.

Вже існують попередні домовленості щодо придбання сировини. Брикети готові придбавати школи, дитячі садочки, медичні амбулаторії. Частину готової продукції члени кооперативу планують передавати сім’ям загиблих добровольців та учасникам бойових дій. У зимовий сезон у теплицях члени кооперативу планують вирощувати зелень та овочі.

До кооперативу входять 18 людей, 12 з яких - учасники бойових дій, 2 з яких мають інвалідність.

За словами голови Мостівської об’єднаної територіальної громади, на території якої реалізується проєкт, Надії Бабанської, згуртувати людей було нелегко.

«Але хлопці об’єднались. Адже за кооперативами майбутнє, тому ми всією громадою сприятимемо членам «Оберіг-Агро» в його розвитку», - зазначила Бабанська.

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Захисники України та члени родин загиблих воїнів об’єднались у кооператив, щоб заробляти на життя та мати можливість підтримувати родичів своїх побратимів. У цьому їм допомогли консультанти Фонду «ЛАСКА», який є партнером Українського проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP), що фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA).

«Для нас будівництво теплиці та лінії для брикетування – це, насамперед, створення робочих місць, бо їх у селі бракує. Крім того, ми плануємо вирощувати томати, огірки та зелень, насичувати місцевий ринок вітчизняною продукцією», - розповів керівник СОК «Оберіг-Агро» Володимир Федоренко.