Сім'ї загиблих військових і добровольців отримають доплату до соцвиплат – Мінветеранів

Уряд затвердив надання державної адресної допомоги до пенсійних або соціальних виплат членам сімей загиблих на Донбасі військовослужбовців та учасників добровольчих формувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.

«Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника. Розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адресна допомога надаватиметься в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17 120 грн до 1 грудня 2020 року, а з 1 грудня – 17 690 грн).

Так, члени сімей загиблих добровольців отримають допомогу в листопаді з доплатою з серпня 2020 року, згідно зі змінами, внесеними до постанови уряду №674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» від 3 серпня 2020 року.

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Відповідно до рішення Кабміну, Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд мають забезпечити перерахунок пенсій та державної соціальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців і добровольців в АТО/ООС, за матеріалами пенсійних справ.

Як повідомлялося, 1 жовтня уряд виділив 9 млн 757 тис. грн для виплати одноразової грошової допомоги сім'ям чотирьох загиблих в АТО і сімом особам з інвалідністю.

Фото: ООС