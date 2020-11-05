Сім'ї загиблих військових і добровольців отримають доплату до соцвиплат – Мінветеранів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінветеранів.
«Допомога виплачуватиметься тим членам родини, які втратили годувальника. Розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що адресна допомога надаватиметься в межах максимального розміру пенсії, встановленого законом (17 120 грн до 1 грудня 2020 року, а з 1 грудня – 17 690 грн).
Так, члени сімей загиблих добровольців отримають допомогу в листопаді з доплатою з серпня 2020 року, згідно зі змінами, внесеними до постанови уряду №674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб» від 3 серпня 2020 року.
Відповідно до рішення Кабміну, Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд мають забезпечити перерахунок пенсій та державної соціальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців і добровольців в АТО/ООС, за матеріалами пенсійних справ.
Як повідомлялося, 1 жовтня уряд виділив 9 млн 757 тис. грн для виплати одноразової грошової допомоги сім'ям чотирьох загиблих в АТО і сімом особам з інвалідністю.
Фото: ООС