Уряд виділив понад 9 мільйонів рідним загиблих та пораненим в АТО

Кабінет Міністрів на засіданні 4 листопада виділив 9,03 млн грн для надання допомоги членам сімей загиблих та пораненим в антитерористичній операції.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що з резервного фонду державного бюджету виділено 9 млн 31 тис. грн членам сімей двох осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та 11 особам, які отримали інвалідність, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в зазначеній операції.

Кошти з резервного фонду виділяються на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, що діє на постійній основі при Мінветеранів.

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"Ми на постійній основі вживаємо заходів щодо фінансової підтримки громадян, які постраждали під час антитерористичної операції, та членів їхніх сімей. Загалом за 2020 рік урядом прийнято 9 рішень щодо надання такої допомоги на суму 142 млн 231 тис. гривень", - зазначила заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

Фото: ООС