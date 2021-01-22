Капеланам пропонують надати статус військовослужбовців

Група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №4626 "Про Службу військового капеланства".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті парламенту.

Згідно з інформацією у картці законопроєкту, його 22 січня передано на розгляд керівництву.

Текст проєкту на сайті ВР поки не оприлюднено.

Водночас один з авторів законопроєкту, народний депутат від фракції "Голос" Роман Костенко зазначив, що військові капелани досі не мають належного соціального захисту, оскільки перебувають на передовій як цивільні або волонтери.

"Не визначені їхній статус, підстави для їх перебування на фронті та матеріального забезпечення. Не визначено, як вирішувати побутові й правові питання і що має робити держава, якщо капелан отримує поранення чи гине. Так само не мають захисту і їхні родини", - цитує Костенка пресслужба партії "Голос".

Зазначається, що законопроєкт №4626 впроваджує Службу військового капеланства, визначає її структуру, підпорядкування та загальну чисельність. Закріплює статус військових капеланів як військовослужбовців, що надає їм відповідні соціальні гарантії, та встановлює вимоги до осіб, які можуть бути військовими капеланами.

"Він чітко розмежовує діяльність церкви і держави та визначає принципи, за якими працює Служба військового капеланства. Визначає функціональні обов’язки військового капелана як військовослужбовця", - зазначають у "Голосі".

До розробки законопроєкту долучилися представники Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, церков та релігійних організацій.