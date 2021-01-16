Лапутіна назвала пріоритетне завдання Мінветеранів

Запуск в Україні Єдиного державного реєстру ветеранів війни є одним з пріоритетних завдань.

Про це сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

"Це дуже серйозний технічний проєкт. І ще дуже важливо забезпечити захист персональних даних, адже Реєстр ветеранів і захисників України, це реєстр відповідної категорії осіб, і міністерство над цим працює разом з відповідними органами. Я думаю, ми все ж таки дійдемо до успішного результати, я собі це поставила, як одне з пріоритетних завдань" - сказала Лапутіна.

Вона зазначила, що над Реєстром працюватимуть у комунікації з Міністерством цифрових трансформацій.

За її словами, якби був Реєстр то можна було б зробити системне бюджетування потреб, і взагалі розуміти, де і в якій області це найбільш потрібно.

"Наскільки я знаю, зараз вже відбувається процес, відповідно створено передумови, щоб було створено програмне забезпечення. Був проведений тендер на те, яка компанія цим займається, і зараз з цією компанією ведуться перемовини", - додала Лапутіна.

Як повідомлялося, раніше ексміністр у справах ветеранів Сергій Бессараб заявляв, що в Україні з лютого 2021 року у тестовому режимі має запрацювати Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Верховна Рада 18 грудня призначила військовослужбовицю, генерал-майора СБУ Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.