Вирішення проблем ветеранів має бути системною роботою держорганів - Лапутіна

Вирішення проблем ветеранів України має бути спільною та системною роботою державних органів, а також громадського сектору і самої ветеранської спільноти.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це кандидат на посаду міністра у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила на засіданні Верховної Ради під час представлення на посаду.

"Як я бачу вирішення проблем ветеранів. Це має бути системна державна робота, де поєднані зусилля парламенту, уряду, громадського сектору, ветеранської спільноти і, звичайно, міністерства. Я бачу кілька компонентів. По-перше, це плідна співпраця з комітетами у плані розробки законопроєктів, їх запровадження і реалізація юридичних механізмів", - сказала Лапутіна.

Вона зазначила, що підтримка ветеранів є дуже непростим питанням, з яким стикаються усі держави, які вели бойові дії. За її словами, навіть дуже багаті країні мають такі проблеми.

Лапутіна додала, що в Україні нараховується біля 400 тисяч учасників бойових дій.

"Це ті люди, які пройшли війну на Донбасі. Це більше ніж сумарна кількість військовослужбовців у ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі, СБУ, розвідці та бойових підрозділах. Фактично це наша друга армія", - сказала вона.

Як повідомлялося, Юлія Лапутіна - українська військовослужбовиця, контррозвідниця.

Зараз обіймає посаду в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (генеральний директор директорату). До цього з 1992 року працювала в СБУ.

Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Лапутіній військове звання генерал-майора.

Верховна Рада 16 грудня прийняла відставку попереднього міністра у справах ветеранів Сергія Бессараба.