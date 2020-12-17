Рада завтра може призначити міністра у справах ветеранів – Арахамія

Верховна Рада у п’ятницю, 18 грудня, може ухвалити рішення про призначення Юлії Лапутіної на посаду міністра у справах ветеранів.

Про це сказав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія у коментарі журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завтра, я думаю, що ми призначимо пані Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів», - заявив Арахамія.

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Як повідомлялося, Юлія Лапутіна - українська військовослужбовиця, контррозвідниця.

Зараз обіймає посаду в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (генеральний директор директорату). До цього з 1992 року працювала в СБУ.

Входить до складу Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

У березні 2020 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Лапутіній військове звання генерал-майора.