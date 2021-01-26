Разумков сподівається, що Рада ухвалить закон про прискорену реєстрацію COVID-вакцин

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що парламент оперативно ухвалить законопроєкт, який дозволить прискорити державну реєстрацію вакцин від COVID-19.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Дмитро Разумков повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Дійсно, є постанова №4500 ("Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19", - ред.), але є й інший законопроєкт, на мій погляд, він також дуже важливий, - це №4613 ("Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання", - ред.), який дасть змогу дійсно використовувати ті вакцини, які сьогодні є на ринку, які визнані ефективними. Тому що українське законодавство сьогодні не дозволяє цього робити, давайте говорити про це відверто", - розповів спікер.

Разумков зазначив, що парламент швидко підготував необхідні законопроєкти.

"Ми скорочуємо з вами строки (внесення альтернативних законопроєктів - ред.) у вівторок. І в четвер, я сподіваюся, він буде проголосований як за основу, так і в цілому. Сподіваюся, там не буде якихось додаткових пересторог до цього. Якщо ні - то через тиждень ми це зробимо", - зазначив Голова ВР.

Як повідомлялося, Президент Зеленський заявив, що Україна очікує на надходження найближчим часом першого мільйона доз вакцини проти COVID-19 від провідної міжнародної компанії.

У січні Кабінет Міністрів визначив британське агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником COVID-вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.