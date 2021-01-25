Разумков планує вакцинуватися від коронавірусу власним коштом
Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради.
При цьому він нагадав, що вже перехворів коронавірусом.
«У мене достатня заробітна плата, і коли я вакцинуватимусь, то робитиму це власним коштом», - зауважив Разумков.
На запитання журналістів щодо можливості вакцинації під камери, Разумков запевнив, що готовий до цього.
Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час зустрічі з депутатами монобільшості повідомив, що вакцинація від COVID-19 розпочнеться у лютому.
На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч осіб: лікарів, медиків, людей похилого віку в спеціалізованих закладах, військових у зоні ООС. Другий етап планується розпочати у кінці березня – він буде включати вакцинацію 2,5 млн осіб.