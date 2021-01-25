Разумков планує вакцинуватися від коронавірусу власним коштом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков планує вакцинуватися від COVID-19 власним коштом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради.

При цьому він нагадав, що вже перехворів коронавірусом.

«У мене достатня заробітна плата, і коли я вакцинуватимусь, то робитиму це власним коштом», - зауважив Разумков.

На запитання журналістів щодо можливості вакцинації під камери, Разумков запевнив, що готовий до цього.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час зустрічі з депутатами монобільшості повідомив, що вакцинація від COVID-19 розпочнеться у лютому.

На першому етапі планується вакцинація 367 тисяч осіб: лікарів, медиків, людей похилого віку в спеціалізованих закладах, військових у зоні ООС. Другий етап планується розпочати у кінці березня – він буде включати вакцинацію 2,5 млн осіб.