Рада не планує розглядати кадрові питання щодо міністрів - Разумков

До Верховної Ради наразі не надходили подання на призначення членів уряду і тому поки складно говорити про те, чи будуть розглядатися кадрові питання на поточному пленарному тижні.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо кадрових питань - станом на сьогодні подань від монобільшості, від Кабінету Міністрів до Верховної Ради не надходило. Там є процедура, процедура дуже проста: фракція подає на Прем'єр-міністра, Прем'єр-міністр після цього вносить кандидатуру того чи іншого міністра до Верховної Ради. Станом на сьогодні таких ініціатив не було, тому говорити чи будуть кадрові питання цього тижня, достатньо важко. Сьогодні такого немає", - зазначив Разумков.

Спікер також прокоментував імовірність звільнення міністра екології. Дмитро Разумков повідомив, що "питання сьогодні не стоїть на порядку денному, і я не впевнений, що воно з'явиться найближчим часом".

Читайте також: Разумков просить Раду розглянути законопроєкти про пожежну безпеку

Як повідомлялося, 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики. Постанову про це призначення підтримали лише 186 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Кабінет Міністрів 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. Також на нього було покладено тимчасове виконання обов’язків міністра енергетики.

Раніше голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що народні депутати від монобільшості на засіданні фракції 25 січня вирішать, чи повторно подаватимуть кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Як повідомлялося, Верховна Рада на прохання профільного комітету зняла з розгляду проєкт постанови про звільнення Абрамовського з посади міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. Абрамовський подав заяву про звільнення з посади міністра 15 грудня.

У свою чергу, заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявляв у своєму Телеграм-каналі, що на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів обговорюється кандидатура глави Держслужби геології і надр Романа Опімаха.