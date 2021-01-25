Рада планує цього тижня заслухати представників НКРЕКП - Разумков

Верховна Рада на поточному тижні планує заслухати представників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання погоджувальної ради повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Лунала пропозиція, підтримали її керівники депутатських фракцій та груп - запросити керівництво НКРЕКП та заслухати інформацію щодо того, що відбувається в їх зоні відповідальності. Я думаю, що ми це зможемо зробити на цьому тижні. Немає заперечень. Через постанову або, можливо, вони самостійно запропонують нам формат зустрічі в залі Верховної Ради для того, щоб ми не голосували все ж таки постанову про інформування Верховної Ради щодо їх діяльності", - зазначив спікер.

Разумков нагадав, що протягом посиленого карантину в парламенті відбулося декілька нарад, пов'язаних зі зростанням тарифів. У них брали участь представники всіх депутатских фракцій і груп, Прем'єр-міністр, в.о. міністра енергетики, представники НАК "Нафтогаз". Однак, не було представника НКРЕКП, якого запрошував Кабінет Міністрів.

"Чому так відбулося - кінцевої інформації немає. Я розумію, що в нас усі незалежні регулятори, але коли це стосується людей, ми повинні працювати спільно, незалежно від того, яку гілку влади ми представляємо, наскільки незалежні або залежні один від одного, тому що всі ми залежні від людей, які нас обирали, призначали і які нам платять заробітні плати на тих чи інших посадах", - підкреслив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав нараду щодо тарифів на енергоносії для населення за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виконуючого обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та керівників фракцій і груп ВР.

Кабінет Міністрів 18 січня ухвалив рішення, яким знизив граничну ціну на газ до 6,99 грн за кубометр. Якщо постачальники відмовлятимуться постачати газ населенню за такою ціною, їхні споживачі переходитимуть до постачальника "останньої надії" - НАК "Нафтогаз України".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на засіданні 19 січня встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр.