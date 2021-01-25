Разумков просить Раду розглянути законопроєкти про пожежну безпеку

Разумков просить Раду розглянути законопроєкти про пожежну безпеку

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до керівника Комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського й Апарату ВР з проханням підготувати до розгляду на поточному пленарному тижні законопроєкти щодо протипожежної безпеки.

Про це спікер сказав під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що є деякі законопроєкти, які, можливо, варто було б розглянути на цьому тижні, пов'язані з протипожежною безпекою і заходами, які допоможуть врегулювати цей напрямок діяльності відповідних органів... Одразу хотів би звернутися і до Апарату, і до своїх колег ретельно вивчити ці законопроєкти і підготувати їх до розгляду на цьому пленарному тижні", - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці загинули 15 людей.

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У неділю, 24 січня, у хоспісі помер один із врятованих під час пожежі.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

За даними Харківської ОДА, заклад не значиться в жодному реєстрі.

Чотирьом особам - власнику домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат, орендарю будинку та його дружині - директору приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, адміністратору, який координував роботу пансіонату, при цьому офіційно не був там працевлаштований, оголосили підозри за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

23 січня усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. Під час судових засідань стало відомо, що джерелом займання став електроприлад (обігрівач).

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