Рада на годині уряду заслухає міністра соцполітики

Рада на годині уряду заслухає міністра соцполітики

Укрінформ
Верховна Рада у п’ятницю, 29 січня, під час години запитань до уряду заслухає міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і груп та голів парламентських комітетів заявив Голова Веховної Ради Дмитро Разумков.

«Щодо години запитань до уряду була лише одна пропозиція від фракції «Слуга народу» - заслухати міністра соціальної політики Лазебну», - зауважив очільник парламенту.

Він уточнив, що планується обговорити тему субсидій, будинків для осіб літнього віку та комплекс питань соціальної політики.

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Раніше пропозицію заслухати Марину Лазебну озвучив перший заступник голови фракції "Слуга народу " Олександр Корнієнко.

"Пропонуємо під час годинини запитань до уряду заслухати Марину Володимирівну Лазебну не тільки щодо тіньового ринку будинків для літніх, а й щодо наркозалежних, тіньових зарплат", - зауважив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради домовилися звернутися до Кабінету Міністрів з проханням у максимально стислі строки напрацювати механізми, які б дозволили компенсувати втрати, які громадяни понесли за січень 2021 року у зв'язку з підвищенням тарифів.

Фото: Мінсоцполітики

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