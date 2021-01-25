Рада на годині уряду заслухає міністра соцполітики

Верховна Рада у п’ятницю, 29 січня, під час години запитань до уряду заслухає міністра соціальної політики Марину Лазебну.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і груп та голів парламентських комітетів заявив Голова Веховної Ради Дмитро Разумков.

«Щодо години запитань до уряду була лише одна пропозиція від фракції «Слуга народу» - заслухати міністра соціальної політики Лазебну», - зауважив очільник парламенту.

Він уточнив, що планується обговорити тему субсидій, будинків для осіб літнього віку та комплекс питань соціальної політики.

Раніше пропозицію заслухати Марину Лазебну озвучив перший заступник голови фракції "Слуга народу " Олександр Корнієнко.

"Пропонуємо під час годинини запитань до уряду заслухати Марину Володимирівну Лазебну не тільки щодо тіньового ринку будинків для літніх, а й щодо наркозалежних, тіньових зарплат", - зауважив парламентарій.

Як повідомляв Укрінформ, представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради домовилися звернутися до Кабінету Міністрів з проханням у максимально стислі строки напрацювати механізми, які б дозволили компенсувати втрати, які громадяни понесли за січень 2021 року у зв'язку з підвищенням тарифів.

Фото: Мінсоцполітики