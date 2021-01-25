Рада проситиме Кабмін вирішити, як компенсувати людям втрати під час локдауну

Представники всіх депутатських фракцій і груп домовилися звернутися до Кабінету Міністрів з проханням у максимально стислі строки напрацювати механізми, які б дозволили компенсувати втрати, які громадяни понесли за січень 2021 року у зв'язку з підвищенням тарифів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання погоджувальної ради повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Мені здається, що Верховна Рада точно ніколи не стояла, не стоїть і не буде стояти осторонь від проблем людей. І не дивлячись на те, що вже зроблено, я впевнений - ми це проговорвали з представниками всіх фракцій та груп, тільки що відбувалася відповідна нарада, і всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету Міністрів України - у максимально стислі строки напрацювати механізми, які б дозволили компенсувати, можливо, субсидіями, всі ті втрати, які люди понесли і за січень місяць", - зазначив Разумков.

Спікер зауважив, що для цього Верховна Рада готова в повному обсязі долучитися - і через постанови, і через зміни до законодавства і державного бюджету.

"Я це почув як пропозицію і як вимогу від усіх депутатських фракцій", - додав Разумков.

Окрім того, він відзначив, що зараз українське суспільство чекає оперативної реакції на ці події.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав нараду щодо тарифів на енергоносії для населення за участю Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, виконуючого обов’язки міністра енергетики Юрія Вітренка, голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та керівників фракцій і груп ВР.

18 січня Кабмін на позачерговому засіданні встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр із 1 лютого 2021 року до кінця завершення опалювального сезону або карантину. Також уряд встановив граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.