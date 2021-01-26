Рада зробить усе, щоб забезпечити вихід з тарифної кризи - Разумков

Верховна Рада буде оперативно робити все в межах своїх повноважень, щоб забезпечити реальні механізми виходу з кризи, яка виникла внаслідок підвищення тарифів з 1 січня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Те, що буде залежати від Верховної Ради, аби забезпечити вихід з цієї кризової ситуації, я особисто як Голова Верховної Ради, впевнений, що кожен із народних депутатів і керівництво фракцій… готові будуть долучитися. Тому що в українському парламенті всі розуміють відповідальність, яка лежить саме на нас. І якщо будуть необхідні зміни до законодавства... я відповідальність і за себе і за колег брав і казав, що те, що буде залежати від нас - за нами точно, як кажуть, не "заіржавіє", - зазначив Разумков.

Він додав, що Рада робитиме це оперативно, швидко, в межах своїх повноважень.

"Тому що дійсно сьогодні є питання, пов'язані з газом, є питання з теплом, гарячою водою і є питання забезпечення населення, яке опалюється електричною енергією", - вказав Голова ВР,

Спікер також зазначив, що на ранковій нараді з представниками всіх депутатських фракцій та груп усі погодилися, що треба шукати механізми, які дозволять пройти людям цей непростий період.