Підвищення тарифів на електроопалення вплине на 400 тисяч сімей - Разумков

Зростання тарифів на електроенергію істотно вплине на 400 тисяч сімей, які використовують електричне опалення.

Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Свободи слова" на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми вмовляли всіх відмовитися від російського газу, перейти на українську електрику, а насправді ми зараз змінюємо правила гри. Я рахував: різниця для населення, яке використовує 3000 кВт-год. на опалення між тим, що було, і тим, що стало, становить 1940 грн, якщо був двозонний лічильник. Якщо однозонний тариф, то різниця становить 2340 грн. Це велике навантаження на українські сім'ї. Близько 400 тис. таких родин по Україні", - розповів Разумков.

Він наголосив, що компенсація сплачуватиметься громадянам у повному обсязі.

За словами Разумкова, Верховна Рада зараз шукає механізм для виділення необхідної суми з бюджету.