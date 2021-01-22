Клименко - про справу Шеремета: Нам поки не давали дозволу на слідчі дії в Білорусі

В рамках кримінального провадження з приводу пошуків замовників убивства журналіста Павла Шеремета Національна поліція поки що не отримала дозволу на проведення слідчих дій на території Білорусі.

Про це очільник Національної поліції Ігор Клименко повідомив в інтерв'ю Українським новинам, передає Укрінформ.

"Нам поки що ніхто не давав дозволу на проведення слідчих дій на території Білорусі. Наразі ми маємо у своєму розпорядженні лише ту інформацію, яка була оприлюднена в ЗМІ, зокрема, громадянином із Литви, який заявив про готовність свідчити про події 2012 року і Національна поліція готова його допитати", - уточнив Клименко.

На запитання з приводу всіх інших фігурантів, які є на аудіозапису, глава НПУ заявив, що якщо Нацполіції будуть надані оригінали цих записів, "ми їх спочатку вивчимо, а потім будемо визначатися".

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

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Слідство підозрює лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

4 січня було оприлюднено аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, заявив, що готовий прилетіти до Києва і дати свідчення в Офісі генпрокурора.

19 січня експівробітник білоруського спецпідрозділу «Алмаз» Ігор Макар, який опублікував аудіозапис обговорення посадовими особами КДБ Білорусі усунення політичних опонентів, дав свідчення в Києві у справі про вбивство Шеремета.