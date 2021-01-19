Справа Шеремета: білоруський екссиловик дав свідчення у Києві

Ексспівробітник білоруського спецпідрозділу «Алмаз» Ігор Макар, який опублікував аудіозапис обговорення посадовими особами КДБ Білорусі усунення політичних опонентів, дав свідчення у Києві у справі про вбивство Павла Шеремета.

Про це він розповів в інтерв'ю білоруському Радіо Свобода, передає Укрінформ.

За словами Макара, він навів достатньо підстав для доказу причетності білоруських спецслужб до вбивства Шеремета.

«На мою думку, я надав достатньо підстав того, що ... були замовниками цього злочину (вбивства Павла Шеремета - ред.) білоруські спецслужби», - сказав Макар.

Він зазначив, що надав українським слідчим інформацію по справі, яка раніше не була оприлюднена у ЗМІ, і він її не публікував, тому що «деяким людям загрожувала б небезпека».

Макар також висловив упевненість в тому, що Офіс Генерального прокурора України доведе розслідування справи Шеремета до кінця і злочин буде розкрито.

Укрінформ звернувся за коментарем з цього приводу до правоохоронних органів України.

Як повідомлялося, 4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета. Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, заявив, що готовий прилетіти до Києва і дати свідчення в Офісі Генпрокурора.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.