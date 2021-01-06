Вбивство Шеремета: в Україні вже проводять експертизу голосів із «білоруських плівок»

Плівку з голосами оприлюднених аудіозаписів ймовірних розмов керівництва КДБ Білорусі, де обговорювали вбивство журналіста Павла Шеремета, передали на експертизу, результат буде відомий за кілька тижнів, можливо, місяць.

Про це повідомив в ефірі Громадського радіо заступник очільника Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Укрінформ.

Він додав, що експертизу голосів проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз. Це відбувається в Україні.

«Для зразку, якщо не можна людину допитати для цього особисто, братимуть якийсь її публічний виступ і порівнюватимуть із записом. У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота», - підкреслив заступник глави МВС.

Геращенко також наголосив, що вбивство журналіста відбулося на території України, тому це справа, яку веде виключно Україна, інші країни в цьому участі не братимуть, лише можуть допомагати з доброї волі розкривати ці злочини.

«У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню. Хоча було би добре після встановлення особи, яка присутня на плівках (ймовірно, представник КДБ Білорусі – ред.) його допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволять зробити. Та сама історія і зі свідками. Країна може відмовити у допиті свідків і тут немає варіантів, для примусу країни це зробити», - зазначив він.

Зараз узгоджують дату і час, коли українські слідчі зможуть провести допит особи, яка опублікувала докази, щоб встановити більше обставин, як саме робили ці записи, додав Геращенко.

«Все це відбувається із залученням третьої сторони – правоохоронних органів країни, на території якої проводиться допит. Це міжнародні правові доручення, за якими країна на території якої проживає свідок, дозволяє провести слідчі дії українських слідчих», - сказав заступник очільника МВС.

Як повідомлялося, 4 січня видання EUobserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність Олександра Лукашенка до усунення політичних опонентів. Воно ґрунтується на записі розмов керівництва КДБ Білорусі, отриманому від колишнього співробітника спецпідрозділу «Алмаз». Аудіозапис розмов нібито зробили у квітні 2012 року в кабінеті тодішнього очільника КДБ Вадима Зайцева.

За даними видання, на записі обговорювалося вбивство Павла Шеремета, який тоді жив у Росії. Журналіста планували підірвати, щоб «ні рук, ні ніг не зібрали».

Згодом білоруський ексспецпризначенець Ігор Макар, який поширив ці аудіозаписи, заявив про готовність свідчити в Офісі генерального прокурора України про обставини прослуховування керівництва білоруського КДБ.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.