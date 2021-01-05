Справа Шеремета: білоруський викривач розповів, чому опублікував плівки

Колишній службовець білоруського антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар, який опублікував аудіозапис, на якому нібито посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зважився на це, коли Білорусь піднялася проти режиму.

Про це він розповів у інтерв'ю DW, передає Укрінформ.

“Цей запис до мене потрапив у 2012 році від моїх анонімних джерел з Комітету держбезпеки Білорусі... Тоді я цей запис не публікував, тому що на той час це було неможливо, я не зміг би боротися з режимом наодинці. Зараз, коли вся Білорусь повстала проти режиму, коли я бачу згуртованість народу, я розумію, що моя підтримка і допомога Білорусі потрібна, і я зважився на цей крок”, - заявив колишній силовик.

Він зазначив, що коли почув на записі ім'я свого близького друга Олега Алкаєва, то звернувся по допомогу до американських спецслужб.

“Як я зрозумів, американські служби відразу ж повідомили про це за місцем проживання Олега Алкаєва, В'ячеслава Дудкіна і Володимира Бородача. Мені Алкаєв сам особисто розповідав, що з ним зв'язалася кримінальна поліція з приводу того, що його життю загрожує небезпека, що йому потрібно надати особисту охорону і що він не повинен виїжджати за межі Німеччини. Також у МЗС Білорусі було озвучено про злочин, що готується і, наскільки я знаю, через це Олександр Лукашенко зняв тодішнього голову КДБ Вадима Зайцева”, - заявив Макар.

Він наполягає, що має підстави вірити у справжність запису, оскільки його джерело з КДБ "спілкувалося безпосередньо з одним із тих, хто бере участь у запису".

Колишній силовик додав, що хвилюється за своє життя після публікації запису і розуміє, що багато чим ризикує.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою Павла Шеремета, яке було здійснене у 2016 році.

Як повідомлялося, 4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета.

Ексспівробітник білоруського загону спецпризначення Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Фото: DW