Лукашенко дав установку КДБ усунути Шеремета - білоруський екссиловик

Лукашенко дав установку КДБ усунути Шеремета - білоруський екссиловик

Укрінформ
Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар вважає, що Олександр Лукашенко дав установку КДБ Білорусі усунути журналіста Павла Шеремета.

Про це Макар сказав у інтерв'ю DW, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Шеремета вбили білоруські спецслужби, передає Укрінформ.

“Я говорив про це з інформаторами, які спілкувалися з іншими людьми з КДБ і інших структур, і мені було конкретно сказано, що робота щодо Павла Шеремета білоруськими спецслужбами не зупинялася. На мою думку, це зробили саме білоруські спецслужби. Навіть з цього запису видно, наскільки емоційним стає Зайцев, коли мова йде про Шеремета. Я впевнений, що Лукашенко дав установку КДБ усунути Шеремета”, - уточнив він.

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На запитання, чого він хоче досягти опублікуванням цього запису, Макар відповів, що хоче ще раз донести до світової громадськості та громадян Білорусі, що чиновники, які в 2011-2012 роках були в оточенні вищих чинів КДБ, мали безпосереднє відношення до цих злочинів.

“Я можу назвати прізвища: крім Олександра Лукашенка і Вадима Зайцева, ще фігурує Іван Тертель (на той час заступник голови КДБ, зараз - голова КДБ Білорусі), Віктор Вегер (на той час - перший заступник голови КДБ) і Олег Чернишов (тоді - командир групи "Альфа", зараз - заступник голови КДБ). Я дуже сподіваюся, що ЄС запровадить ще коло санкцій проти режиму Лукашенка. Також у мене є інформація, що Олег Алкаєв (близький друг Макара — ред.) подасть заяву про вбивство, яке готувалося проти нього, і Німеччина порушить кримінальну справу. Також я дуже сподіваюся, що цю ситуацію візьмуть у розробку США, і, звичайно, хотілося б, щоб на це відреагувала Росія. Режим Лукашенка перейшов усі межі, і цьому потрібно покласти край”, - наголосив він.

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За словами Макара, він не може відповісти на запитання, чи є в нього інформація, що білоруське керівництво і далі планує політичні вбивства своїх супротивників, бо веде серйозну роботу в цьому напрямку.

“Коли у мене буде інформація, яка стосуватиметься чийогось життя, і я буду впевнений, що мій інформатор у безпеці, я обов'язково це опублікую. Тому що, публікуючи нинішній запис, я керувався тим, що цей колишній співробітник КДБ уже перебуває в ЄС, його життю не загрожує небезпека”, - сказав Макар.

Раніше ЗМІ повідомили, що ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом тодішнього президента Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою Шеремета.

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Як повідомляв Укрінформ, Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, де начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема Шеремета, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора. Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля.

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