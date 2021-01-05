Лукашенко дав установку КДБ усунути Шеремета - білоруський екссиловик

Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар вважає, що Олександр Лукашенко дав установку КДБ Білорусі усунути журналіста Павла Шеремета.

Про це Макар сказав у інтерв'ю DW, відповідаючи на запитання, чи вважає він, що Шеремета вбили білоруські спецслужби, передає Укрінформ.

“Я говорив про це з інформаторами, які спілкувалися з іншими людьми з КДБ і інших структур, і мені було конкретно сказано, що робота щодо Павла Шеремета білоруськими спецслужбами не зупинялася. На мою думку, це зробили саме білоруські спецслужби. Навіть з цього запису видно, наскільки емоційним стає Зайцев, коли мова йде про Шеремета. Я впевнений, що Лукашенко дав установку КДБ усунути Шеремета”, - уточнив він.

На запитання, чого він хоче досягти опублікуванням цього запису, Макар відповів, що хоче ще раз донести до світової громадськості та громадян Білорусі, що чиновники, які в 2011-2012 роках були в оточенні вищих чинів КДБ, мали безпосереднє відношення до цих злочинів.

“Я можу назвати прізвища: крім Олександра Лукашенка і Вадима Зайцева, ще фігурує Іван Тертель (на той час заступник голови КДБ, зараз - голова КДБ Білорусі), Віктор Вегер (на той час - перший заступник голови КДБ) і Олег Чернишов (тоді - командир групи "Альфа", зараз - заступник голови КДБ). Я дуже сподіваюся, що ЄС запровадить ще коло санкцій проти режиму Лукашенка. Також у мене є інформація, що Олег Алкаєв (близький друг Макара — ред.) подасть заяву про вбивство, яке готувалося проти нього, і Німеччина порушить кримінальну справу. Також я дуже сподіваюся, що цю ситуацію візьмуть у розробку США, і, звичайно, хотілося б, щоб на це відреагувала Росія. Режим Лукашенка перейшов усі межі, і цьому потрібно покласти край”, - наголосив він.

За словами Макара, він не може відповісти на запитання, чи є в нього інформація, що білоруське керівництво і далі планує політичні вбивства своїх супротивників, бо веде серйозну роботу в цьому напрямку.

“Коли у мене буде інформація, яка стосуватиметься чийогось життя, і я буду впевнений, що мій інформатор у безпеці, я обов'язково це опублікую. Тому що, публікуючи нинішній запис, я керувався тим, що цей колишній співробітник КДБ уже перебуває в ЄС, його життю не загрожує небезпека”, - сказав Макар.

Раніше ЗМІ повідомили, що ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом тодішнього президента Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою Шеремета.

Як повідомляв Укрінформ, Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, де начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема Шеремета, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора. Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля.