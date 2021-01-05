Вбивство Шеремета: поліція проведе слідчі дії з розпорядником «білоруських записів»

Національна поліція запланувала проведення слідчих дій із розпорядником звукозапису, який представляє інтерес для правоохоронців у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета, і підготувала запрошення в Україну для розпорядника запису.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції.

"Національна поліція України зацікавлена в отриманні додаткової інформації, яка може стосуватися замовників вбивства Павла Шеремета. Для цього необхідно провести відповідні слідчі дії з особою, котра є розпорядником звукозапису. Оскільки розпорядник звукозапису наразі знаходиться на території однієї з країн Євросоюзу, для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги", - йдеться у повідомленні.

Уже сформована спільна група у складі співробітників Нацполіції та Офісу генпрокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису.

"Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях. Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона", - поінформували у поліції.

Також у відомстві додали, що справа виконавців вбивства Шеремета вже розглядається у суді, і слідство зібрало повну доказову базу причетності трьох обвинувачених до скоєння злочину, і надалі рішення ухвалюватиме суд.

При цьому у Нацполіції зауважили, що отримана інформація про так званий "білоруський слід" стосується виключно замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні.

"Як раніше повідомляло слідство, одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі. Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - повідомили у відомстві.

Слідчі й оперативники Нацполіції ретельно відпрацьовують у рамках досудового розслідування всю без винятку інформацію, яка може допомогти встановити істину у кримінальному провадженні. "Тож вкотре закликаємо сторону захисту обвинувачених у виконанні вбивства Павла Шеремета не маніпулювати та утриматися від упереджених висловлювань", - наголосили у поліції.

У своїх діях поліцейські керуються виключно нормами українського законодавства, яке обмежує розповсюдження даних досудового розслідування, бо відповідно до ст. 222 КПКУ, "відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим", заявили у Нацполіції.

Також у відомстві нагадали, що згідно зі ст. 387 ККУ, за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування передбачена кримінальна відповідальність.

Окремо у відомстві повідомили, що аудіозапис, який отримала Національна поліція, вже направлений на проведення фоноскопічної експертизи.

Як повідомлялося, Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікарку і волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО, музиканта Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн.

11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт.

Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня 2020 року Шевченківський районний суд Києва обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.

ЗМІ повідомили, що ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Олександра Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою Шеремета.

Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, де начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів влади, зокрема Шеремета, готовий прилетіти у Київ та свідчити в Офісі генпрокурора.

Чоловік розповів, що нині перебуває в одній із країн Євросоюзу, а у грудні передав аудіозаписи українським силовим відомствам. У Нацполіції 4 січня підтвердили, що отримали нову інформацію у справі про вбивство Шеремета.