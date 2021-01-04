Справа Шеремета: Інформатор, який передав аудіозаписи, готовий свідчити у прокуратурі

Ексспівробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який передав українській поліції аудіозаписи, де начебто посадовці КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема, журналіста Павла Шеремета, готовий прилетіти в Київ та свідчити в Офісі генпрокурора.

Про таке він сам повідомив «Суспільному», яке за допомогою білоруських колег змогло з ним зв’язатися, передає Укрінформ.

Чоловік розповів, що нині перебуває в одній з країн Євросоюзу, а у грудні передав аудіозаписи українським силовим відомствам. У Нацполіції 4 січня підтвердили, що отримали нову інформацію у справі про вбивство Шеремета.

Макар розповів «Суспільному», що офіційного допиту українськими правоохоронцями не було, але 4 січня з ним зв’язувалися спецслужби.

«Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Офісі генпрокурора України. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу», — розповів чоловік.

Каже, що планує прилетіти у Київ, але поки не знає коли, бо це залежатиме від спецслужб України.

«Зараз дуже погана ситуація з ковідом, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність, чи будуть якісь факти, я звісно буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення — я готовий», — розповідає Макар.

Як повідомлялося, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року — автомобіль, за кермом якого він їхав на роботу, вибухнув у центрі Києва. Пізніше поліція підтвердила, що вибухівку підклали навмисно.

Через три роки після вбивства представники МВС та Генпрокуратури у присутності Президента Володимира Зеленського представили публічно версію слідства, за якою вбивство здійснили Кузьменко, Антоненко та Дугарь. Тоді ж всіх трьох підозрюваних затримали.

Антоненко вже понад рік перебуває під арештом, Кузьменко провела під вартою сім місяців, а потім її відпустили під домашній арешт, Дугарь відпустили під заставу.

За останньою версією слідства, вони виконували замовлення "невстановлених осіб" з ціллю - "створення у суспільстві вкрай резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту".

Усі троє заперечують свою причетність до вбивства.