Білоруські записи щодо Шеремета підтверджують версію слідства – МВС

У МВС вважають, що нові записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, відповідають нинішній версії слідства і на справі групи ветеранів АТО та волонтерів не позначаться.

Про це заявив BBC News Україна речник МВС Артем Шевченко, передає Укрінформ.

Як зазначається, нині у справі троє фігурантів. Це рок-музикант та військовий Андрій Антоненко (відомий також як Riffmaster), дитячий хірург та волонтер Юлія Кузьменко (псевдонім "Лиса") та військова медсестра Яна Дугарь.

За версією слідства, Дугарь начебто допомагала готувати злочин, а Антоненко та Кузьменко начебто безпосередньо закладали вибухівку під авто, а потім здійснили вибух.

На оприлюднених 4 січня записах нібито фігурує ексочільник білоруського КДБ Вадим Зайцев, який каже, що необхідно зробити "якусь закладку" і таким чином вбити Шеремета. Записи, опубліковані виданням EUobserver, датовані 2012-м роком.

У соцмережах після публікації окремі користувачі вже почали вимагати зняти звинувачення з Антоненка, Кузьменко та Дугарь під гештегом #freeRiff.

Але в МВС підстав для цього не бачать.

"В обвинувальному акті чітко вказано, що їхні дії були спричинені іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд в суді (справи Антоненка, Кузьменко та Дугарь - ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину", - сказав Шевченко.

Речник МВС наголосив, що ця інформація "підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли несамостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Водночас Шевченко висловив сподівання, що ця нова інформація зможе допомогти у пошуку досі невстановлених замовників та організаторів вбивства.

Як повідомлялося, Павла Шеремета вбили 20 липня 2016 року - автомобіль, за кермом якого він їхав на роботу, вибухнув у центрі Києва. Пізніше поліція підтвердила, що вибухівку підклали навмисно.

Через три роки після вбивства представники МВС та Генпрокуратури у присутності Президента Володимира Зеленського представили публічно версію слідства, за якою вбивство здійснили Кузьменко, Антоненко та Дугарь. Тоді ж всіх трьох підозрюваних затримали.

Антоненко вже понад рік перебуває під арештом, Кузьменко провела під вартою сім місяців, а потім її відпустили під домашній арешт, Дугарь відпустили під заставу.

За останньою версією слідства, вони виконували замовлення "невстановлених осіб" з ціллю - "створення у суспільстві вкрай резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту".

Усі троє заперечують свою причетність до вбивства.