Ніхто із обвинувачених у справі Шеремета не має відношення до білоруського КДБ - Кузьменко

Обвинувачена у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко заявила, що ніхто з трьох обвинувачених у цій справі — ні вона сама, ні Андрій Антоненко, ні Яна Дугарь — не мають жодного відношення до білоруського КДБ.

Як передає Укрінформ, про це Кузьменко написала у Фейсбуці.

“На жаль, ці плівки з‘явилися тільки зараз, були б вони доступні хоча б 1,5 роки тому - і навряд чи б на ці ролі (виконавців цього вбивства — ред.) слідство призначило б нас, бо зрозуміло, що ніхто з нас не має аж ніякого відношення до білоруського КДБ. Як і до вбивства Павла Шеремета. На жаль, плівки з‘явилися тільки зараз. Але я сподіваюсь, що сказавши «А» скажуть і «Б», і ті, хто виклав плівки, скажуть, на кого ж у дійсності були покладені обов‘язки виконавців”, - уточнила Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.