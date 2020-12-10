Справа Шеремета: суд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим до 7 лютого

Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів обвинуваченим у справі щодо вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко, Андрію Антоненку і Яні Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

Таке рішення оголосила суддя Оксана Голуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Клопотання прокурора задовольнити - продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненку Андрію... по 7 лютого 2021 року включно", - сказала суддя.

Вона повідомила, що також до 7 лютого продовжено дію запобіжного заходу для Юлії Кузьменко - у вигляді цілодобового домашнього арешту - та для Яни Дугарь - у вигляді додаткових обов'язків.

Прокурор під час судового засідання вимагав продовжити дію встановлених до 19 грудня 2020 запобіжних заходів для трьох обвинувачених, оскільки, на його думку, закінчити судовий розгляд до цієї дати неможливо.

За словами судді, розгляд справи відкладається до 17 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, 10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених: Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь.

Судові засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.