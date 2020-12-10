Справа Шеремета: на суд прийшов новий адвокат Антоненка

Шевченківський райсуд Києва продовжив засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених — Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка і Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У засіданні присутні всі троє обвинувачених, їхні захисники і представники обвинувачення. Антоненко знаходиться у скляному боксі.

Також на це засідання з'явився адвокат Антоненка Віталій Галенченко, який до цього в судових засіданнях у цій справі участі не брав.

Суд посилено охороняє поліція.

На попередньому засіданні суд визначив порядок дослідження доказів, який має розпочатися з дослідження письмових матеріалів та документів і речових доказів, наданих стороною обвинувачення.

Водночас, у середу Кузьменко написала на своїй сторінці у соцмережі, що 10 грудня буде останнє в цьому році засідання суду в цій справі, на якому розглядатимуть санкції щодо запобіжного заходу (для всіх обвинувачених — ред.).

Як повідомлялося, судові засідання у справі щодо вбивства Шеремета у листопаді не проходили, бо захворіла головуюча суддя у справі Оксана Голуб.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою, Кузьменко – під цілодобовим домашнім арештом, продовжив строк дії обов’язків Яні Дугарь і всім - по 19 грудня включно.