Справа Шеремета: захист Антоненка прокоментував «білоруські записи»

Нові записи 2012 року, на яких начебто білоруські спецслужби обговорюють намір убити журналіста Павла Шеремета вибухівкою, потребують ретельної перевірки.

Про це йдеться у офіційній заяві захисників обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка, опублікованій на сайті юридичної фірми “Сенс Україна”, передає Укрінформ.

“Інформація, яка оприлюднена Ігорем Макаром, щодо готування політичного вбивства Павла Шеремета КДБ Білорусі, потребує ретельної перевірки. Сподіваємося, це зроблять компетентні органи європейських країн, а не українські фальсифікатори. Сторона захисту вже веде роботу в цьому напрямку”, - йдеться у заяві.

У юридичній фірмі висловили думку, що «білоруський слід» з урахуванням політичної позиції Шеремета мав би бути найпріоритетнішою версією розслідування, “особливо з урахуванням того, що вбивство сталося 20 липня — в день першої інавгурації Олександра Лукашенка в 1994 році — дата, яку той, за даними ЗМІ, щороку неофіційно святкує”.

“У разі, якщо інформація підтвердиться, це повністю руйнує безумну версію сторони обвинувачення про невідомих осіб, які під час обрання виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на «волонтерських групах населення», - уточнили юристи.

У “Сенс Україна” заявили, що захист, “ретельно вивчивши усі представлені слідством «докази», стверджує, виходячи з наявних матеріалів, що раніше версія причетності білоруських спецслужб взагалі не досліджувалася і не розглядалася”.

“Національна поліція України і представники МВС розповсюдили неправдиві відомості про те, що нібито «білоруська версія» замовників вбивства є для них новою і що вона не суперечить обвинуваченню, висунутому п. Антоненко, п. Дугарь, п. Кузьменко. Проте, це очевидна дезінформація”, - зазначили юристи.

Серед іншого, у юридичній фірмі уточнили, що у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв‘язок обвинувачених з будь-якими спецслужбами, у тому числі іноземними.

Раніше ЗМІ повідомляли, що ще в 2012 році секретні служби Білорусі за наказом Лукашенка обговорювали можливість підірвати вибухівкою Павла Шеремета, що було здійснено в 2016 році.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 168 тис. грн. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко на цілодобовий домашній арешт. Антоненко залишається у СІЗО.

25 серпня Шевченківський районний суд обрав усім обвинуваченим у цій справі запобіжні заходи: Антоненку - тримання під вартою, Кузьменко - цілодобовий домашній арешт, але без електронного браслета, Дугарь - заставу у розмірі 168 тис. 160 грн.

4 вересня суд визначив присяжних у цій справі.

10 грудня суд продовжив запобіжні заходи усім обвинуваченим до 7 лютого.