Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою

Шевченківський райсуд Києва залишив без задоволення клопотання захисту обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка щодо зміни йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд ухвалив: клопотання захисників залишити без задоволення. Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає», - сказала головуюча суддя Оксана Голуб.

Адвокат Дмитро Круговий попросив під час своєї промови суд відпустити Антоненка під особисте зобов’язання.

Круговий зазначив, що стан здоров’я пана Антоненка погіршився в умовах СІЗО. Він окремо зазначив, що Антоненка оглядав судинний хірург.

Окремо захисник підкреслив, що дружина Антоненка захворіла і її діагноз наразі невідомий, а дітям Антоненків наразі немає з ким перебувати.

«Він (Антоненко – ред.) так само може бути вдома, може отримувати медичну допомогу, займатися сімейними справами – і виконувати будь-які обов’язки, які на нього може покласти суд своїм рішенням. Він - публічна особа, він не має можливості переховуватися, зокрема, в Україні, бо, серед іншого, про нього знає велика кількість людей», - поінформував зі свого боку інший адвокат Антоненка Станіслав Кулик.

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Після виходу з нарадчої кімнати суд залишив це клопотання захисту без задоволення.

Голуб оголосила, що розгляд справи відкладається до 2 лютого на 14:00, і на тому засіданні має розпочатися дослідження матеріалів справи.

Як повідомлялося, 21 жовтня головуюча суддя у справі Оксана Голуб поінформувала, що на 2021 рік, як попередньо було заплановано, засідання у цій справі у перші два місяці будуть проводитися кожного вівторка, починаючи з 12 січня, о 14:00.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.