У поліції розповіли про допит білоруського екссиловика у справі Шеремета

Поліцейські у рамках кримінального провадження щодо пошуку замовників вбивства журналіста Павла Шеремета допитали розпорядника оприлюднених раніше у ЗМІ аудіозаписів, ексспівробітника білоруських спецслужб Ігоря Макара.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції, передає Укрінформ.

«Чоловік повідомив слідчим Нацполіції додаткові факти, котрі можуть допомогти вийти на слід замовників вбивства відомого журналіста, яке трапилося у 2016 році. Поліцейські забезпечували охорону життя та здоров’я свідка під час його перебування на території України», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у грудні 2020 року Нацполіція за допомогою Служби зовнішньої розвідки отримала певні дані, які становлять інтерес у встановленні замовників вбивства Шеремета, і що пізніше фрагменти інформації, яка є в розпорядженні слідства, були оприлюднені в інтернеті.

Зокрема, на аудіозаписі невстановлені особи обговорюють питання вбивства Шеремета, і відомо, що запис був зроблений у 2012 році.

«Для отримання додаткової інформації, яка допоможе вийти на слід замовників зухвалого вбивства Шеремета у середмісті столиці України, слідчі Нацполіції допитали чоловіка, котрий передав для опублікування вищевказані аудіозаписи. Він має процесуальний статус свідка. Під час допиту свідок надав слідчим інформацію, котра може суттєво пришвидшити процес встановлення замовників та обставин підготовки підриву Павла Шеремета», - поінформували у поліції.

Наразі правоохоронці перевіряють отримані дані, а аудіозапис направлений на фоноскопічну експертизу.

«Окрім того, працівники Нацполіції підготували клопотання про надання міжнародної правової допомоги на проведення додаткових слідчих дій на території держав, пов’язаних із оприлюдненим аудіозапису. Відповідні документи передані на погодження Офісу Генпрокурора», - поінформували у поліції.

Як повідомлялося, ексспівробітник білоруського спецпідрозділу «Алмаз» Ігор Макар, який опублікував аудіозапис обговорення посадовими особами КДБ Білорусі усунення політичних опонентів, дав свідчення у Києві у справі про вбивство Шеремета. За словами Макара, він навів достатньо підстав для доказу причетності білоруських спецслужб до вбивства Шеремета.

Він зазначив, що надав українським слідчим інформацію по справі, яка раніше не була оприлюднена у ЗМІ, і він її не публікував, тому що «деяким людям загрожувала б небезпека».

4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт відносно них направили до суду.