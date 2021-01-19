«Білоруські свідчення» не змінять версію слідства щодо Антоненка, Кузьменко і Дугарь - джерело

Свідчення ексспівробітника білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігоря Макара у рамках розслідування кримінальної справи щодо організаторів убивства журналіста Павла Шеремета не змінять версію слідства відносно підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу співрозмовник у правоохоронних органах.

За його словами, Національна поліція перевірятиме свідчення Макара у рамках розслідування справи щодо організаторів убивства Шеремета. Ця справа була виокремлена в окреме провадження перед тим, як до суду направили обвинувальний акт відносно Антоненка, Кузьменко і Дугарь, яких слідство вважає виконавцями злочину,

"Поліція перевірятиме свідчення Ігоря Макара у старому провадженні щодо невстановлених організаторів, яке виділялося з провадження відносно Антоненка, Кузьменка і Дугарь", - сказав він.

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На даний час свідчення Макара не змінять версію слідства у справі відносно Антоненка, Кузьменко і Дугарь, додав співрозмовник.

За словами правоохоронця, коли слідство знайде організаторів убивства журналіста, цю справу скерують до суду окремо. Водночас Антоненка, Кузьменко і Дугарь, справа яких уже розглядається в суді, "або засудять, або виправдають".

Оцінюючи свідчення Нацполіції Ігоря Макара, правоохоронець зазначив, що "він нічого нового не сказав" порівняно з тим, що повідомив раніше у ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, ексспівробітник білоруського спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар, який опублікував аудіозапис ймовірного обговорення посадовими особами КДБ Білорусі усунення політичних опонентів, дав свідчення у Києві у справі про вбивство Шеремета. За словами Макара, він навів достатньо підстав для доказу причетності білоруських спецслужб до вбивства Шеремета.

Він зазначив, що надав українським слідчим інформацію по справі, яка раніше не була оприлюднена у ЗМІ, і він її не публікував, тому що "деяким людям загрожувала б небезпека".

4 січня були оприлюднені аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Шеремета.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання і оголошення підозр фігурантам справи: лікарю і волонтеру Юлії Кузьменко, медсестрі парашутно-десантного батальйону Яні Дугарь і ветерану АТО Андрію Антоненку.

У вересні 2020 року обвинувальний акт відносно них направили до суду.