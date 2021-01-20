Вивчення рослин і «апгрейд» станції: в Антарктику вирушила українська експедиція

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.

«Попри коронавірусні обмеження, Україна намагається не скорочувати обсяги наукових та технічних робіт на єдиній в країні антарктичній станції “Академік Вернадський”. На станцію вирушила чергова сезонна експедиція – до неї увійшли науковці, що проводитимуть дослідження та відбір зразків, і технічні спеціалісти, які займатимуться модернізацією станції. Шлях команди в Антарктиду почався сьогодні, 20 січня 2021 року, з Києва», - йдеться в повідомленні.

Як сказав очільник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий, найбільший обсяг робіт цього разу в технічних фахівців: їм належить оновити значну частину систем життєзабезпечення станції. "В умовах віддаленого острівця посеред океану ці завдання є вкрай непростими", – зазначив він.

Так, за його словами, щоб у підсумку замінити дизельне господарство, слід спочатку облаштувати нові залізобетонні конструкції, розраховані на тривалі морози та високу вологу. На них потрібно змонтувати новий підйомний кран, здатний підіймати кількатонні вантажі. І тільки після цього можна буде провести заміну дизель-генераторів, які дають тепло та світло для всієї станції.

Також інженерна група має встановити нові опори ліній електропередачі, модернізувати систему опалення, відремонтувати причал тощо.

Тим часом науковий загін продовжить вивчати, як наземні та морські екосистеми реагують на зміни клімату в регіоні. Вчені відберуть проби та виконають аналіз складу фітопланктону – першооснови харчових ланцюжків Південного океану.

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Окремий напрям стосуватиметься вивчення унікальних судинних рослин Антарктиди – щучника та перлинниці. Науковці планують дослідити мікроклімат в районі поширення цих рослин, а також отримати додаткові дані про механізми їхнього "переміщення" птахами та іншими переносниками.

Водночас досліджуватиметься динаміка зростання старожилів регіону – кількатисячолітніх мохових банків: наскільки вони є здоровими і як реагують на експансію пінгвінів дженту (які внаслідок потепління клімату за останні роки розширили свій ареал далеко на південь, зокрема, стали наймасовішим видом пінгвінів довкола “Вернадського”), поінформували в НАНЦ.

Вчені на станції отримають нові можливості для дослідження верхніх шарів атмосфери, зокрема озонової діри. Буде встановлено спеціальне програмне забезпечення, яке дозволить проводити попередній аналіз отриманих даних щодо концентрації озону безпосередньо на "Вернадському", і цим суттєво прискорити отримання кінцевих результатів досліджень.

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Зазначається, що сезонний загін має дістатися Антарктиди до середини лютого. Зараз вони на шляху до Стамбула, звідки заплановано переліт через Бразилію до Чилі. Там команда має пройти обов'язковий двотижневий карантин, після якого морем вирушить на станцію.

Як повідомлялося, Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996-1997 роках; під час передачі станції Україна сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні дослідження. Також вчені проводять біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.