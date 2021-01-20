Україна продовжила програму з дослідження Антарктики на три роки

Кабінет Міністрів продовжив дію чинної Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки ще на три роки - до 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Для забезпечення безперервної роботи станції «Академік Вернадський» термін дії Державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки продовжено до 2023 року. Це дозволить забезпечити подальше проведення та фінансування українських антарктичних експедицій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Над Антарктидою затягнулася найбільша озонова діра

Також в МОН повідомили, що передбачається підготовка та затвердження Державної цільової науково-технічної програми полярних досліджень України до 2030 року.

Водночас, як зауважили у міністерстві, в умовах пандемії коронавірусу та зумовлених цим бюджетних обмежень планувати наперед видатки та оцінювати можливості виконання тих чи інших досліджень складно. Але ті роботи, які вже тривають на українській антарктичній станції «Академік Вернадський» (зокрема, довготривалі дослідницькі програми, ремонт та модернізація станції), мають здійснюватись неперервно, попри всі складнощі.

Як повідомлялося, Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996-1997 роках; під час передачі станції Україна сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні дослідження. Також вчені проводять біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.