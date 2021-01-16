Українські полярники зняли «Антарктичні уроки»

Українські науковці на станції «Академік Вернадський» зняли онлайн-лекції про крижаний континент і роботу полярників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Фейсбуці.

«В Україні триває локдаун, і цього тижня в багатьох школах почалося дистанційне навчання. Тому ми вирішили нагадати про наші «Антарктичні уроки» – короткі онлайн-лекції про крижаний континент та роботу полярників на станції «Академік Вернадський». Ці ролики будуть цікаві та корисні не тільки для школярів, а й для батьків, учителів, студентів та всіх, хто хоче дізнатися більше про Антарктиду», - ідеться в повідомленні.

Українські полярники зазначили, що вчителі можуть використовувати записи на уроках географії, біології, історії та класних годинах. Також відео стануть у пригоді для профорієнтації – щоб показати дітям, якою цікавою може бути робота науковця.

«Антарктичні уроки» складаються з 6 частин: чому Антарктида – крижана й холодна та чим відрізняється від Арктики; які тварини та рослини живуть в Антарктиді; хто відкрив Антарктиду і яка роль українців у цьому; як Україна отримала станцію «Академік Вернадський»; як українські полярники працюють в Антарктиді; скільки країн і навіщо досліджують Антарктиду.

Всі серії розміщені на YouTube-каналі станції.

Як повідомлялося, Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996-1997 роках; під час передачі станції Україна сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні дослідження. Також вчені проводять біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.