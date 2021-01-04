Біля станції «Академік Вернадський» відколовся край льодовика

В Антарктиді на острові Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", відколовся край льодовика.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"На острові Галіндез, де розташована наша станція, від льодовика Woozle Hill відколовся край криги. Досвідчені полярники кажуть, що в цьому районі відкол такого масштабу стався вперше. Висота відколотої частини становить десь 20 метрів, це майже як 7-поверховий будинок. Ширина – 5 м", - йдеться у повідомленні.

У НАНЦ додали, що тріщина в місці відколу була давно, і науковці постійно спостерігали за льодовиком.

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Ці дослідження є важливими, адже льодовики, як і, приміром, пінгвіни чи щучник, "розповідають" про зміни клімату в усьому світі", - наголосили у Центрі.

Як повідомлялося, українська антарктична станція "Академік Вернадський" розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Перша українська антарктична експедиція відбулася у 1996—1997 роках, під час передачі станції Україна сплатила за неї символічну ціну в один фунт стерлінгів.

​Українські науковці проводять геолого-геофізичні, гідрометеорологічні, океанографічні дослідження.

Також вчені проводять біологічні, геокосмічні, медико-фізіологічні дослідження, розробку та впровадження новітніх технологій.

28 вересня 2020 року Національний антарктичний науковий центр МОН оголосив конкурс з відбору команди 26-ї Української антарктичної експедиції на 2021-2022 рр.