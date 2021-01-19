Суд у справі Шеремета розглядає зміну запобіжного заходу Антоненку

Шевченківський райсуд Києва почав засідання з розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета щодо трьох обвинувачених – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На засіданні присутні всі троє обвинувачених, їх адвокати та прокурори. Антоненко наразі перебуває у скляному боксі.

На цьому засіданні суд мав намір почати досліджувати матеріали справи, які за кілька попередніх засідань долучив прокурор у суді.

Але на початку засідання головуюча суддя Оксана Голуб заявила, що до суду надійшла інформація від одного з адвокатів Кузьменко, Тараса Безпалого, що він захворів і просить суд не досліджувати без нього матеріали справи.

Кузьменко сказала, що підтримує думку, щоб у цьому засіданні матеріли справи не досліджувалися, і щоб суд розглянув питання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку (раніше керівник юридичної фірми «Сенс Україна», долученої до захисту Антоненка, Леонід Маслов, заявляв, що захист буде подавати до суду таке клопотання – ред.).

Інший адвокат Кузьменко, Андрій Костін, який з’явився на засідання, сказав, що якщо стоїть питання щодо дослідження матеріалів справи, то йому необхідний час для ознайомлення.

«Суд, порадившись на місці, ухвалив: визнати неможливим перехід до стадії дослідження письмових матеріалів через неявку захисника Безпалого і у зв’язку з клопотанням адвоката Костіна щодо надання йому додаткового часу для ознайомлення (з цими матеріалами справи – ред.). Розглянути у сьогоднішньому судовому засіданні клопотання захисту щодо зміни запобіжного захисту обвинуваченому Антоненку», - уточнила Голуб.

Після цього адвокат Антоненка Дмитро Круговий попросив суд дозволити Антоненку сидіти поруч зі своїми захисниками. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання.

Потім Круговий почав доповідати по суті клопотання.

Зокрема, адвокат заявив, що захист просить суд змінити запобіжний захід Антоненку з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

На попередньому засіданні суд відвів одного з представників потерпілих Андрія Мамалиги від участі у цьому провадженні. Також суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду.

Як повідомлялося, 21 жовтня головуюча суддя у справі Оксана Голуб поінформувала, що на 2021 рік, як попередньо було заплановано, засідання у цій справі у перші два місяці будуть проводитися кожного вівторка, починаючи з 12 січня, о 14:00.

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Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.