Суд додав до справи Шеремета 11 томів та розійшовся до 19 січня

Шевченківський районний суд Києва продовжить засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 19 січня о 14:00.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

Тим часом на засіданні у вівторок, 12 січня, суд ухвалив рішення про відведення одного з представників потерпілих Андрія Мамалиги від участі у цьому процесі.

Також суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду. Прокурор оголосив номери томів провадження, які були долучені у суді для подальшого вивчення.

Після цього головуюча суддя Оксана Голуб запитала у представника потерпілої у справі Олени Притули Оксани Мельник, чи готова вона перейти до дослідження матеріалів, чи їй потрібно надати час для ознайомлення з матеріалами.

Мельник попросила суд зробити перерву для того, щоб вона могла ознайомитися із матеріалами.

Головуюча суддя оголосила, що суд перейде до дослідження долучених у суді прокурором матеріалів слідства на наступному судовому засіданні – 19 січня о 14:00.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

28 вересня 2020 року суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета.