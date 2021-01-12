Суд додав до справи Шеремета 11 томів та розійшовся до 19 січня

Суд додав до справи Шеремета 11 томів та розійшовся до 19 січня

Укрінформ
Шевченківський районний суд Києва продовжить засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 19 січня о 14:00.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу

Тим часом на засіданні у вівторок, 12 січня, суд ухвалив рішення про відведення одного з представників потерпілих Андрія Мамалиги від участі у цьому процесі.

Також суд долучив 11 томів матеріалів слідства для подальшого їх судового розгляду. Прокурор оголосив номери томів провадження, які були долучені у суді для подальшого вивчення.

Після цього головуюча суддя Оксана Голуб запитала у представника потерпілої у справі Олени Притули Оксани Мельник, чи готова вона перейти до дослідження матеріалів, чи їй потрібно надати час для ознайомлення з матеріалами.

Мельник попросила суд зробити перерву для того, щоб вона могла ознайомитися із матеріалами.

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Головуюча суддя оголосила, що суд перейде до дослідження долучених у суді прокурором матеріалів слідства на наступному судовому засіданні – 19 січня о 14:00.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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28 вересня 2020 року суд присяжних розпочав розгляд справи про вбивство Шеремета.

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